الوفد الأذربيجاني يلتقي الرئيس الإيراني

طهران، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى نائب رئيس وزراء أذربيجان والرئيس المشارك للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران شاهن مصطفايف والوفد المرافق له برئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني وذلك في إطار زيارته إلى طهران.

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف سلم إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة بعث بها الرئيس إلهام علييف. وقال إن الرئيس إلهام علييف يولي أهمية كبيرة للصداقة والعلاقات المخلصة معه. يرى رئيس أذربيجان أن العلاقات الودية ستعطي دفعة لتطوير التعاون بين البلدين وستخدم مصالح شعبينا.

بدوره اعرب الرئيس روحاني عن شكره على الرسالة وطلب نقل أصدق تحياته إلى رئيس أذربيجان.

وقال الرئيس حسن روحاني إن إيران وأذربيجان ليستا فقط جارتين قريبتين ولكنهما صديقان صدوقان ودولتان شقيقتان. يلعب كلا البلدين دورًا مهمًا في تشكيل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ذي الأهمية العالمية. سيمتد خط السكك الحديدية ضمن هذا المشروع من إيران إلى أذربيجان وروسيا ومن هناك إلى أوروبا. سيستفيد من المشروع ليست فقط إيران وأذربيجان وبل بلدان أخرى في المنطقة أيضا. نحن حريصون على تطوير العلاقات الثلاثية بين إيران وأذربيجان وروسيا.

وأعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله في تطوير علاقات التعاون المتبادل بين كلا البلدين في مجالات السياحة والتكنولوجيا المتقدمة والبيئة والمجالات الأخرى.

كما شارك في اللقاء السفير الأذربيجاني لدى جمهورية إيران الإسلامية بونياد حسينوف والنائب الأول لرئيس الجمعية العليا لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي آذر زينالوف.