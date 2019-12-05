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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 68 دولار

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٠]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 68.16 دولار بارتفاع مسجل عند 2.08 دولار.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 68 دولار
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