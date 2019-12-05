نائب الوزير: العمل جار لتطوير "إنترنت الأشياء" في أذربيجان

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

تعمل أذربيجان على تطوير مجال "إنترنت الأشياء" (IoT). يجري اتخاذ التدابير لتوسيع النشاط في هذا المجال وتدريب الموظفين لإعداد المنتجات وترويجها.

أفادت أذرتاج أن نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة إيلمير وليزاده صرح بذلك في مؤتمر الابتكار الثاني لبحر الخزر والذي بدأ عمله في 4 ديسمبر.

أكد إيلمير وليزاده على الحاجة لتطوير مجال "إنترنت الأشياء" مشيراً إلى الأعمال المنجزة لتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية. وقال: "إنه في هذا الوقت 80% من سكان أذربيجان مستفيون للإنترنت و75% منهم مستفيدون لإنترنت عريضة الشريط. ويصل هذا الرقم في المنازل إلى 72.2% ويفوق هذا على المؤشرات المتوسطة على المستوى العالمي. هناك إمكانية الاتصال بالإنترنت السريع في 57% في المنازل في العالم بما فيها 46.7% من الاستفادة المنزلية في البلدان النامية.

أشار نائب الوزير إلى أن استخدام الهواتف المحمولة في أذربيجان مرتفع أيضاً. حالياً في بلدنا يعود 112 هاتفاً محمولاً لكل 100 شخص.