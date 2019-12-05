الكاراتيه من جديد في برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية للمراهقين
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٢:٠٢]
باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج
قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (IOC) إعادة إدراج الكاراتيه في برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية للمراهقين عام 2022.
أفادت أذرتاج أنه في عاصمة السنغال داكار ستجرى المباريات "الكوميتية" للكاراتيه في 3 أوزان للبنين والبنات.
سيزيد عدد المشاركين من 8 إلى 12. ستعقد المباريات من 21 أكتوبر إلى 15 نوفمبر.
من الجدير بالذكر أنه تم إدراج الكاراتيه لأول مرة في برنامج أولمبياد المراهقين عام 2018 في بوينس آيرس. شارك 8 رياضيين في كل فئة من فئات الوزن.
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