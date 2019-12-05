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    إعداد مذكرة بشأن تخفيض تعرفة التجوال لبلدان رابطة الدول المستقلة

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٢:٠٤]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

    يعد الاتحاد الإقليمي للاتصالات (RCB) مذكرة حول تخفيض تعرفة التجوال بين بلدان رابطة الدول المستقلة.

    أفادت أذرتاج أن نور الدين محيتدينوف المدير العام للجنة التنفيذية لاتحاد الاتصالات الإقليمي صرح بذلك في مؤتمر الابتكار الثاني لبحر الخزر في باكو في 4 ديسمبر.

    وقال إنه من المتوقع أن يتم توقيع الوثيقة بحلول عام 2020: "يمكن اتخاذ قرار التوقيع على الوثيقة على مستوى حكومات رابطة الدول المستقلة. أود الإشارة إلى أنه قد تم إلغاء التجوال المحلي الحالي للاتصالات تقريباً في العديد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الإقليمي. أعتقد أن الرسائل المستعملة على نطاق واسع والتي تمنح المستخدمين حرية تحقيق الاتصالات الصوتية والمرئية خارج البلاد اليوم، يمكن أن تكون تحفيزا للمشغلين على إلغاء خدمات التجوال".

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    إعداد مذكرة بشأن تخفيض تعرفة التجوال لبلدان رابطة الدول المستقلة