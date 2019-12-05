إنتاج الديزل والبنزين وفقا لمعايير "ييرو-5" في أذربيجان في 2021-2022

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

سيؤدي تحديث مصفاة حيدر علييف لـسوكار إلى تحسين الوضع البيئي في بلدنا.

أفادت الشركة لوكالة أذرتاج أنه في المصفاة التي تأسست عام 1953 يجري تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع التحديث وإعادة الإعمار. نتيجة الأعمال المنجزة في إطار المشروع، من المتوقع أن ينتج الديزل والبنزين الذي يفي بمعيار "ييرو-5" (Euro-5) في أذربيجان في 2021-2022. والراجح أن تستكمل الاعمال لإيصال الإنتاج إلى 7.5 مليون طن في الفترة 2024-2025.

أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو تحسين الوضع البيئي في باكو. هناك عدد من المخاطر البيئية في سير الإنتاج، خاصة أثناء تشغيل المعدات القديمة، كما أن أعمال التحديث ستقلل أيضاً من هذه المخاطر. لهذا الغرض، من المخطط إدخال التقنيات الحديثة التي تفي بالمعايير الدولية.

حماية المحيط الجوي

نتيجة للتحديث، سيتم رفع جودة الوقود المنتج في البلاد إلى مستوى يورو 5، مما يقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون من السيارات بشكل كبير. إذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من 80% من هذا النوع من النفايات في أذربيجان اليوم ينجم عن انبعاثات السيارات، فمن الواضح أن تحديث المصفاة سيساهم في تحسين البيئة.

وفقاً لشهادة تقييم الأثر البيئي للمشروع (EIA)، سيطبق مجمع التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي) إرشادات البيئة والصحة والسلامة لتكرير النفط من خلال تشغيل المنشآت الجديدة المركبة في المصفاة والمعدات القديمة المجددة الموجودة فيها. سيكون لها تأثير إيجابي على حماية صحة السكان وكذلك حماية المحيط الجوي. في إطار المشروع سينشئ أيضاً نظام المراقبة عبر الإنترنت للمراقبة المتواصلة للانبعاثات من جانب كل مصفاة والسلطات المعنية كإجراء عاجل. حالياً تجري المناقشات مع خبراء دوليين حول تطبيق النظام وتدرس التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يساهم إنشاء جهاز الاشتعال الجديد في تخفيض تأثير الانبعاثات على هواء المحيط الجوي والصحة السكان إلى الحد الأدنى.

تصفية مياه الصرف الصناعي بواسطة المنشآت الحديثة

يعد إنشاء الهيكل الجديد لتصفية المياه الصناعية الذي يضم وحدات التنظيف الميكانيكي والمعالجة البيولوجية ومعالجة مياه المجاري الصحية التي تلبي المتطلبات البيئية الحديثة أحد المكونات الرئيسية لمشروع التحديث. موقع البناء في الوقت الحاضر قيد الإعداد. تم تحديد شركة تصنيع الهيكل بالفعل. ومن المخطط أيضاً بناء خزانين احتياطيين للمياه بالإضافة إلى خزانات ميكانيكية وبيولوجية للمياه. ستتم تصفية المياه العادمة في الهيكل حتى كثافة تحت المعايير الدولية. سيتم خلط مياه الإنتاج من خلال خط التصريف الجديد تماماً بكمية كبيرة من المياه في المجرى المائي حيث يكون معدل التدفق قوياً مما سيسمح بتنقية المياه المعالجة.

يضمن تثبيت نظام المراقبة عبر الإنترنت في مخرج الهيكل أيضاً التحكم في الكثافة المطلوبة.

الحد من الضوضاء

العمل جار للحد من الضوضاء في النهار من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً عند 65 ديسيبل (A) ومن الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة السابعة في الصباح عند 45 ديسيبل (A) وفقاً للمعايير الصحية للمناطق السكنية. وسيتم استخدام المنشآت والأنظمة الصوتية الحديثة لتقليل الضوضاء وجعله متوافقة مع المعايير الدولية.

إدارة النفايات الترابية أثناء البناء

تمت إخراج 670 ألف متر مكعب من التراب أثناء إعداد الموقع في إطار مشروع تحديث وإعادة بناء المصفاة، وتم تحديد حوالي 32 هكتار من مساحة المصفاة لإعادة البناء.

تسليم أراضي مصنع اذرنفطياغ السابق إلى مشروع "المدينة البيضاء".

سيتم هدم منشآت وخزانات مصنع “أذرنفطياغ” الذي كان يعمل منذ نهاية القرن التاسع عشر وكانت في حينه أكبر مصفاة النفط في القيصرية الروسية في "المدينة السوداء" وسيتم تسليم المنطقة قريباً إلى مشروع المدينة البيضاء.

تعد مصفاة حيدر علييف لسوكار المجمع الوحيد لتكرير النفط في المنطقة وتغطي الجزء الأكبر من الطلب على الوقود في أذربيجان. لدى المصنع 15 نوعاً من المنتجات النفطية بما في ذلك البنزين للسيارات ووقود الطائرات والديزل والمازوت وكوك النفط وغيرها.