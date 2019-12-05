انطلاق فعاليات الاجتماع الـ26 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في براتيسلافا

براتيسلافا، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيعقد في مدينة براتيسلافا السلوفاكية الاجتماع الـ26 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة ما بين 5-6 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج انه من المتوقع ان يحضر الاجتماع اكثر من 40 وزيرا للخارجية من 57 دولة يمثلون المنظمة. سيعقد الاجتماع تحت شعار "من أجل السكان والحوار والاستقرار" الذي أعلنته سلوفاكيا خلال رئاستها.

وسيناقش الوزراء وكبار ممثلي الدول والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والدول الشريكة التحديات الأمنية والمشكلات القائمة في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية السلوفاكية ان هذا الاجتماع سيسمح بتعاون أفضل بشأن الأهداف المحددة خلال فترة الرئاسة. تشمل هذه الأهداف منع النزاعات وإدارتها وتقليل تأثيرها على السكان وتأمين مستقبل أكثر أمانًا وتعزيز تعددية الأطراف الفعالة.

ويذكر ان وزير خارجية أذربيجان ألمار محمدياروف والوفد المرافق له قاموا بزيارة إلى العاصمة السلوفاكية لحضور اجتماع مجلس الوزراء.