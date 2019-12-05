عقد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في براتيسلافا

باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ناقش وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني ألمار محمدياروف وزهراب مناتساكانيان بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى المنظمة في مدينة براتيسلافا السلوفاكية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي في تسوية النزاع وتوجهاته المستقبلية للتسوية السلمية. واتفق الوزيران على مواصلة المحادثات وعقد اجتماع آخر في أوائل العام المقبل.