عقد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في براتيسلافا
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٥:١٦]
باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ناقش وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني ألمار محمدياروف وزهراب مناتساكانيان بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى المنظمة في مدينة براتيسلافا السلوفاكية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي في تسوية النزاع وتوجهاته المستقبلية للتسوية السلمية. واتفق الوزيران على مواصلة المحادثات وعقد اجتماع آخر في أوائل العام المقبل.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٢]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:١٤]
٠٤.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
٠٢.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٨]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٥]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٥:١٦]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:٢١]
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:١٠]
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٤]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣٧]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٣١]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤١]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:١١]
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٥]
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٥]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك