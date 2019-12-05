    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انطلاق الاجتماع الـ177 للمجلس الوزاري لمنظمة أوبك في فيينا اليوم

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تنطلق اليوم فعاليات الاجتماع الـ177 للمجلس الوزاري للبلدان الأعضاء في منظمة أوبك في عاصمة النمسا فيينا.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه ستناقش في الاجتماع امدادات النفط العالمية وانخفاض الطلب. سيحضر الاجتماع وزراء الطاقة والنفط من 14 دولة عضوا في أوبك.

    وسيعقد الاجتماع السابع عشر للجنة المراقبة المشتركة لوزراء البلدان الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة وراء الأبواب المغلقة وستناقش مسألة مراقبة حصص الإنتاج في الدول الأعضاء.

    بعد الاجتماع، سيجيب بعض الوزراء على أسئلة الصحفيين.

    أما في 6 ديسمبر فسيعقد الاجتماع الـ7 لوزراء البلدان الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة. ويمثل أذربيجان في الاجتماع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف.

    يذكر ان أهم القضايا التي ستناقشها أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية هو تمديد عقد خفض الإنتاج وزيادة القيود المفروضة على الإنتاج.

    إن التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط بقيادة روسيا ستبحث زيادة تخفيضات الإنتاج البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بأكثر من 400 ألف برميل يوميا.

    وقالت مصادر ومندوبون في أوبك إن الاتفاق الجديد قد يُمدد إلي يونيو أو حتى نهاية 2020.

    AZERTAG.AZ :انطلاق الاجتماع الـ177 للمجلس الوزاري لمنظمة أوبك في فيينا اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢٧]
    إنتاج الديزل والبنزين وفقا لمعايير "ييرو-5" في أذربيجان في 2021-2022
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٠]
    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 68 دولار
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٨]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
    برويز شاهبازوف يشارك في الاجتماع الـ7 لوزراء "أوبك +" في فيينا
    انطلاق الاجتماع الـ177 للمجلس الوزاري لمنظمة أوبك في فيينا اليوم