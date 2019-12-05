انطلاق الاجتماع الـ177 للمجلس الوزاري لمنظمة أوبك في فيينا اليوم

باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تنطلق اليوم فعاليات الاجتماع الـ177 للمجلس الوزاري للبلدان الأعضاء في منظمة أوبك في عاصمة النمسا فيينا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه ستناقش في الاجتماع امدادات النفط العالمية وانخفاض الطلب. سيحضر الاجتماع وزراء الطاقة والنفط من 14 دولة عضوا في أوبك.

وسيعقد الاجتماع السابع عشر للجنة المراقبة المشتركة لوزراء البلدان الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة وراء الأبواب المغلقة وستناقش مسألة مراقبة حصص الإنتاج في الدول الأعضاء.

بعد الاجتماع، سيجيب بعض الوزراء على أسئلة الصحفيين.

أما في 6 ديسمبر فسيعقد الاجتماع الـ7 لوزراء البلدان الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة. ويمثل أذربيجان في الاجتماع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف.

يذكر ان أهم القضايا التي ستناقشها أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية هو تمديد عقد خفض الإنتاج وزيادة القيود المفروضة على الإنتاج.

إن التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط بقيادة روسيا ستبحث زيادة تخفيضات الإنتاج البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بأكثر من 400 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر ومندوبون في أوبك إن الاتفاق الجديد قد يُمدد إلي يونيو أو حتى نهاية 2020.