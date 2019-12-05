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    زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب الصين

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    بكين، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات علىمقياس ريختر مقاطعة شيبي في شمال الصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل ان الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 8:02 بالتوقيت المحلي (في الساعة 4:02 بتوقيت باكو) على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب الصين
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