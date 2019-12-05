زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب الصين
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]
بكين، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات علىمقياس ريختر مقاطعة شيبي في شمال الصين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل ان الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 8:02 بالتوقيت المحلي (في الساعة 4:02 بتوقيت باكو) على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.١٢.٢٠١٩ [٢٣:٣٣]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٤]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٦]
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٥]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٥:١٦]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:٢١]
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:١٠]
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٤]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣٧]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٣١]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤١]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:١١]
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٥]
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٥]
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك