الرئيس إلهام علييف يوقع على مرسوم يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الخامس من ديسمبر اليوم على مرسوم يحل المجلس الوطني ويحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلد.

أفادت أذرتاج أن المرسوم يحل البرلمان ويحدد موعد الانتخابات المبكرة للمجلس الوطني في التاسع من فبراير عام 2020م.