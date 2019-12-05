الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة شاماخي
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
شاماخي، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إلى محافظة شاماخي الأذربيجانية.
أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقات من الزهور أمامه.
قدم محافظ شاماخي طاهر محمدوف لرئيس الدولة معلومات عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.
وأعطى الرئيس إلهام علييف التعليمات ذات الصلة.
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