    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث الابتكارات الزراعية لأذربيجان في بولندا

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٤]

    وارسو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سيعقد في 19 ديسمبر المؤتمر حول تنفيذ مشاريع التوأمة لبرنامج الشراكة الشرقية في البلدان المشاركة في مقر وزارة الخارجية البولندية.

    أفاادت وكالة أذرتاج ان احد المسائل المطروحة للنقاش في هذا الاجتماع سيكون أعمالا منفذة في اطار مشروع التوأمة لتعزيز قدرة وزارة الزراعة الأذربيجانية على زيادة فعالية الدعم الحكومي للزراعة.

    يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الزراعة الإيطالية بالتعاون مع بولندا وليتوانيا.

    AZERTAG.AZ :بحث الابتكارات الزراعية لأذربيجان في بولندا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    مناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وإيران في طهران
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٧]
    الوفد الأذربيجاني يلتقي الرئيس الإيراني
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
    عقد لقاء عمل أذربيجاني سعودي في باكو
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٧]
    نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني يسافر الى إيران
    بحث الابتكارات الزراعية لأذربيجان في بولندا