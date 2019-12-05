بحث الابتكارات الزراعية لأذربيجان في بولندا

وارسو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيعقد في 19 ديسمبر المؤتمر حول تنفيذ مشاريع التوأمة لبرنامج الشراكة الشرقية في البلدان المشاركة في مقر وزارة الخارجية البولندية.

أفاادت وكالة أذرتاج ان احد المسائل المطروحة للنقاش في هذا الاجتماع سيكون أعمالا منفذة في اطار مشروع التوأمة لتعزيز قدرة وزارة الزراعة الأذربيجانية على زيادة فعالية الدعم الحكومي للزراعة.

يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الزراعة الإيطالية بالتعاون مع بولندا وليتوانيا.