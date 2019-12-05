عشق آباد، 5 ديسمبر (أذرتاج).

تركمانستان مستعدة للتعاون في الطاقة مع بلدان منظمة شنغهاي للتعاون.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركماني نائب رئيس الوزراء رشيد ميريدوف في كلمته في لقاء رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون.

وذكر الوزير ان بلاده تتعاون عن كثب في المشاريع المشتركة مع شركائها في المنظمة مشيرا الى بناء خط انابيب الغاز بين تركمانستان وإيران على طول الطريق الواصل بين تركمانستان واوزبكستان وكازاخستان والصين. حالي تجري اعمال انشاء خط الانابيب الواصل بين تركمانستان وأفغانستان وايران وباكستان والهند.

قال نائب رئيس الوزراء ان الشراكة في مجال النقل مع بلدان منظمة شنغهاي لها آفاق.