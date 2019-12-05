الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين قسم 101-117 كم من الطريق البري باكو – شاماخي – يفلاخ
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
شاماخي، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 ديسمبر اليوم في حفل افتتاح قسم 101-117 كم من الطريق البري باكو – شاماخي - يفلاخ وذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمحافظة شاماخي.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف معلومات لرئيس الدولة حول مؤشرات فنية للطريق الجديد.
وقص الرئيس الأذربيجاني الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.
في الختام التقطت صورة جماعية تذكارية.
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