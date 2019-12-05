منع دخول 14 زائراً أوزبكياً الى المملكة العربية السعودية للقيام بالعمرة بسبب الفيزا المزيف

طشقند، 5 ديسمبر، أذرتاج

لم يُسمح لـ 14 زائراً أوزبكيًا بدخول المملكة العربية السعودية للقيام بزيارة العمرة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي للجنة الشئون الدينية لمجلس وزراء أوزبكستان، فقد تم تسجيل التأشيرات لهؤلاء الزوار من قبل إحدى شركات السفر في منطقة أنديجان. كشف حراس الحدود في جدة عن أن التأشيرات مزيفة وأعيد المواطنون الأوزبك الى الوطن.

ساهمت القنصلية العامة لأوزبكستان في جدة والخطوط الجوية الأوزبكية في عودة الزوار إلى أوزبكستان.

غولو كنكارلي

المراسل الخاص لوكالة أذتاج

طشقند