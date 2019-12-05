سفير الأرجنتين: بث أذرتاج الأخبار بالإسبانية يستحق التقدير والثناء

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

نوقشت مسائل توسيع التعاون في مجال تبادل المعلومات بين أذربيجان والأرجنتين.

وجرى تبادل وجهات نظر تبادلا مفصلا بهذا الصدد في لقاء جمع أصلان أصلانوف رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج مع سيرجيو بيريز قونيلا سفير الأرجنتين في أذربيجان.

وأشار السفير سيرجيو بيريز قونيلا إلى أن بث أذرتاج الأخبار باللغة الإسبانية ثاني أكثر اللغات العالمية تحدثا يستحق التقدير والثناء. وزاد أن هذا يعطي دفعة للحصول على معلومات واسعة حول أذربيجان لدى البلدان الناطقة بالإسبانية وتعميق العلاقات بين وكالات دول المنطقة. واكد أن التعاون في مجال تبادل الأخبار والمعلومات بين وكالة أذرتاج وتيلام الوطنية الأرجنتينية للأنباء يكتسب بالغ الأهمية مفيدا انه جاهز لتقديم دعم ومساعدة من أي نوع كان للمزيد من تعميق العلاقات.

وأشار رئيس هيئة إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف إلى تزايد العلاقات بين أذربيجان وبلدان أمريكا اللاتينية ومن ضمنها الأرجنتين توسعا سنة لأخرى مؤكدا على أهمية التعاون في مجال تبادل المعلومات خاصة.

وقدم رئيس هيئة إدارة أذرتاج معلومات حول العلاقات الدولية للوكالة مفيدا أن بث أذرتاج الأخبار بالغة الإسبانية يفتح فرصا واسعة من اجل تبادل المعلومات. وذكر أن التعاون القائم بين أذرتاج وتيلام يكتسي أهمية بالغة من حيث إيصال المعلومات حول أذربيجان إلى جماهير كبيرة والأخبار حول الأرجنتين وسائر البلاد الناطقة بالإسبانية إلى قراء أذربيجان.

وبحث الطرفان في اللقاء كذلك مسائل تنفيذ مشاريع مشتركة بين أذرتاج وسفارة الأرجنتين في المستقبل وميول تطور الإعلام الحديث.