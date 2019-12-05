التعاون العسكري بين أذربيجان وباكستان يتطور بنجاح

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في الخامس من ديسمبر اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية المنتهية مدة عمله الدبلوماسي في أذربيجان سعيد خان مهماند.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن وزير الدفاع اكد تطور التعاون بين أذربيجان وباكستان في المجال العسكري أيضا كما هو الحال في جميع المجالات معبرا عن يقينه من استمرار ذلك في المستقبل أيضا.

واعتبر الطرفان في اللقاء من الواجب ضرورة المزيد من زيادة الجهود الرامية إلى التعاون العسكري معتمدين على موافقة ذلك مع مصالح كلا البلدين. وفي أثناء بحث التطورات والاحداث الجارية أخيرا في المنطقة التي يقع فيها البلدان تبادل الجانبان وجهات نظر حول تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة بإشراك مختلف أنواع الجيوش للقوات المسلحة الأذربيجانية والباكستانية بما فيه القوات الخاصة وتنظيم زيارات متبادلة للجنود بغية تبادل الخبرات وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتناول وزير الدفاع الأوضاع العسكرية السياسية السائدة في المنطقة رافعا شكره وامتنانه على دعم باكستان لدى المحافل الدولية موقف أذربيجان العادل من معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مشددا على تأييد أذربيجان هي الأخرى بسلامة أراضي جمهورية باكستان الإسلامية.

وشكر الوزير سفير باكستان على الجهود المبذولة لتوسيع العلاقات العسكرية والعسكرية الفنية الأذربيجانية الباكستانية خلال مدة عمله الدبلوماسي في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.

وبدوره افاد الدبلوماسي انه يغادر أذربيجان بانطباعات طيبة مشددا انه يبقى صديقا مخلصا لأذربيجان دولة وشعبا. ولفت السفير إلى انه رغم وقوع البلدين على مسافة بعيدة بعضهما عن بعض ثمة علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين. وذكر السفير الباكستاني أن العلاقات في مختلف المجالات اشتدت قوة وسعة لافتا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون العسكري بين البلدين.