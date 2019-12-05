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    الرئيس إلهام علييف يدشن مجمع أصان حياة في شاماخي

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥‎٠]

    شاماخي، 5 ديسمبر، أذرتاج

    دشن الرئيس إلهام علييف في الخامس من ديسمبر اليوم مجمع أصان حياة في محافظة شاماخي.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمجمع.

    رفع مساعد الرئيس مدير قسم شؤون أجهزة انفاذ القانون بالديوان الرئاسي فؤاد علي اصغروف ورئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني عُلْوي مهدييف الشكر للرئيس الأذربيجاني على الظرف المهيأة في البلاد لراحة المواطنين وكذلك الشباب.

    وفي الختام التقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن مجمع أصان حياة في شاماخي
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