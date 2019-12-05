الحكومة الجورجية تحذر المزارعين بسبب الظروف الجوية القاسية

تبليسي، 5 ديسمبر، أذرتاج

ناشدت الحكومة الجورجية المزارعين وأصحاب الأعمال الفردية لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

افادت أذرتاج أنه جاء في بيان وكالة البيئة المحيطة أن درجة الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال يومي 6 و7 ديسمبر ليلاً.

ستنخفض الحرارة ب2-5 درجات في غرب جورجيا. هذا يتسبب أيضاً في أضرار جسيمة للمنتجات الزراعية، وخاصة الحمضيات. هناك احتمال كبير لتجمد هذه الثمار.

دعت الوكالة المزارعين إلى جني هذه الفواكه وغيرها من المنتجات المعرضة لخطر التجمد من الحقول في أقرب وقت ممكن.

من الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تتوقع تخزين 55 ألف طن من ثمار الحمضيات في جمهورية أجاريا ذاتية الحكم وحدها في هذا العام.

يصدر جزء من هذه المنتجات إلى الدول الأجنبية، من بينها أذربيجان.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبيليسي