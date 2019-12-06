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    أعمال التشجير في أراضي محمية "أربا تشاي" الطبيعية للدولة

    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٠:١٢]

    شرور، 6 ديسمبر، أذرتاج

    تم تنفيذ أعمال التشجير في محمية "أربا تشاي" الطبيعية بزراعة البذور. في سير هذه الأعمال تم زرع بذور الزهور البري والعليقة واللوز والإيده (Elaeagnus) والكمثرى والصنوبر وغيرها من النباتات في الساحة ب5 هكتارات.

    يفيد مكتب نخجوان لوكالة أذرتاج نقلا عن وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم أن الأعمال التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع السلطة التنفيذية لمقاطعة شرور تم تنفيذها في منطقة جبلية بالقرب من قرية شاه بولاغ.

    في وقت سابق من هذا العام، نفذت وزارة البيئة والموارد الطبيعية أعمال اصطصلاح الأراضي بزراعة البذور في المنطقة التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات في مقاطعة شرور، لا سيما في محيط قرية هافوش وفي المنطقة التي تسمى بقاره قوش.

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    أعمال التشجير في أراضي محمية "أربا تشاي" الطبيعية للدولة