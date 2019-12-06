"روستاد إينيرجي": أسعار النفط قد تنخفض الى 40 دولار لبرميل

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

يمكن أن ينخفض سعر برميل النفط الى 40 دولار.

افادت وكالة أذرتاج أن شركة "روستاد إينيرجي" (“Rystad Energy) التي يقع مقرها في أوسلو بينت هذه المعلومات التي تشير إلى أن سعر النفط الخام بعلامة “برنت” ينخفض إلى 40 دولاراً في العام القادم إذا لم تقم منظمة أوبك وحلفاؤها بتمديد اتفاقيات تخفيض الإنتاج في اجتماع فيينا ولم تقم بزيادة مستوى القيود على الإنتاج. ستؤدي وفرة التخزين ب1 مليون برميل بمعدل يومي في سوق النفط العالمية إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 5 %. من المتوقع أن تنخفض أسعار "الذهب الأسود" بنسبة 30 % في الأشهر الستة القادمة.

وقال بيورنار تونهاوجن ، محلل سوق النفط في شركة Rystad Energy: "لدينا رسالة مفتوحة إلى أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك". إن إطالة اتفاقية خفض الإنتاج الحالية في عام 2020 لا يكفي لسوق النفط المتوازن وبيئة التسعير ".

سيعقد الاجتماع ال177 لمجلس وزراء أوبك اليوم في عاصمة النمسا فيينا.

تم تمديد "بيان التعاون" الموقع في 7 ديسمبر من العام الماضي حول تخفيض الإنتاج اليومي في أوبك ب 1.2 مليون برميل من 1 يوليو إلى نهاية الربع الأول من عام 2020 .