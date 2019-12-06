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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١١:١٢]

    باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.10 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.29 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.24 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.19 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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