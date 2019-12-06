انطلاق أكبر حملة تشجير في أذربيجان بغرس 650 ألف شجرة

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انطلق اليوم أكبر حملة تشجير في أذربيجان بغرس 650 ألف شجرة بمبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا بمناسبة الذكرى الـ650 لميلاد نسيمي الشاعر العظيم الأذربيجاني.

أعدت وزارة البيئة والموارد الطبيعية خريطة توضح الأراضي التي تزرع فيها الأشجار. توضح الخريطة مناطق لغرس الأشجار في المناطق الأذربيجانية وبما في ذلك جمهورية نخجوان ذاتية الحكم. ستزرع في اطار الحملة حوالي 50 نوعًا من الأشجار المزروعة من قبل الوزارة. سيتم زرع معظم الأشجار على طول الطرق.

وستسهم هذا الحملة التي ستشمل جميع مناطق البلاد في تشجير البيئة على نطاق واسع وفي حماية وتحسين البيئة.