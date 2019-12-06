الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حملة التشجير

شاماخي، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

شارك اليوم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا في حملة التشجير بمحافظة شاماخي.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف قدم لرئيس الدولة والسيدة الأولى معلومات عن الحملة.

ومن المقرر أن تزرع 650 ألف شجرة من 37 نوعًا في 83 مدينة ومحافظة في اطار حملة التشجير التي ستشمل جميع مناطق جمهوريتنا بمناسبة الذكرى الـ650 لميلاد نسيمي الشاعر العظيم الأذربيجاني. جميع الأشجار مزروع من قبل وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية.

أعدت الوزارة خريطة إلكترونية توضح الأراضي التي تزرع فيها الأشجار. تم تنفيذ الأعمال التحضيرية المناسبة في المناطق من قبل السلطات التنفيذية للمدينة والمقاطعة. سيتم استخدام أنظمة الري بالتنقيط وقنوات الري في زراعة الأشجار.

من المخطط زراعة حوالي 50 الف شجرة في إطار حملة التشجير بمحافظة شاماخي. زُرعت حوالي 5 آلاف شجرة في مدخل مدينة شاماخي. وفقًا للإغاثة من هذه المنطقة، زرعت هنا أشجار الصنوبر. سيتم تشكيل النقش "نسيمي - 650" مع الأشجار المزروعة هنا. ، شارك في الجملة أعضاء جمعية أيديا العامة والاتحاد العام للتنمية الإقليمية التابع لمؤسسة حيدر علييف إلى جانب حوالي 300 من الشباب والمتطوعين.

قام الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا بزراعة الأشجار.

في النهاية، التقط الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا صورة تذكارية مع الشباب المشاركين في حملة التشجير.