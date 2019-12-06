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    جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 6 و8 ديسمبر الحالي وستبث بالبث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت وموقع أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم Pfl.az/canlı .

    6 ديسمبر، الجمعة

    قراباغ أغدام – كشله باكو، الحكم أومودلو، ملعب الجمهورية باسم توفيق بهراموف، باكو، الساعة 19.00، قناة سبس سبورت

    8 ديسمبر، الأحد

    صباح باكو – نفطجي باكو، الحكم جباروف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، الساعة 17.00، قناة سبس سبورت

    زيرة باكو – صبائل باكو، الحكم أقايف، ملعب مجمع زيره الرياضي، باكو، الساعة 15.00، موقع الدوري الأذربيجاني

    سومغايت – غابالا، الحكم حسنلي، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 15.00، قناة سبس سبورت.

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 قراباغ 13 9 3 1 22-5 30

    2 كشله 13 6 4 3 16-10 22

    3 نفطجي 13 6 4 3 20-11 22

    4 سومغايت 13 5 2 6 17-19 17

    5 زيره 13 3 5 5 14-21 14

    6 صباح 13 3 4 6 14-16 13

    7 غابالا 13 3 3 7 13-23 12

    8 صبائل 13 3 3 7 9-20 12

    ويتصدر قائمة الهدافين لورينزو برصيد 6 أهداف ويليه 5 لاعبين برصيد 5 أهداف.

    AZERTAG.AZ : جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
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