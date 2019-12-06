الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان أعمال البناء والتعمير حول مرقد شاه خندان في محافظة شاماخي

شاماخي، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في 6 ديسمبر أعمال البناء والتعمير حول مرقد شاه خندان في محافظة شاماخي الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان محافظ شاماخي طاهر محمدوف قدم لرئيس الدولة والسيدة الأولى معلومات عن الاعمال المنفذة في المحافظة.

في السنوات الأخيرة، تنفذ مشاريع مهمة تهدف إلى ترميم الآثار التاريخية والثقافية والدينية في أذربيجان. تتميز هذه المشاريع بطابع مستمر وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي. فإن أعمال التجديد الواسعة النطاق حول مرقد شاه خندان في محافظة شاماخي هي ذات أهمية خاصة. أما في المستقبل القريب فسوف يبدأ حفظ المرقد.

أجريت أعمال التنظيف والمناظر الطبيعية حول المرقد بقيادة المهندس المعماري النمساوي إريك بومرين.