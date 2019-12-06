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    سياسة


    بحث العلاقات الأذربيجانية الفنلندية

    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٤]

    براتيسلافا، 6 ديسمبر، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بنائب وزير الخارجية الفنلندي ماتي أنتونين على هامش الاجتماع الـ26 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المنعقد في مدينة براتيسلافا السلوفاكية.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين تبادلا الآراء في اللقاء حول الأوضاع الراهنة للعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وعبر الجانبان عن ضرورة المزيد من تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والإنسانية وغيرها.

    كما ناقش الطرفان الأوضاع الحالية للمباحثات المنظمة لمعالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ومن جملتها مخرجات اللقاء المنعقد بين وزيري البلدين.

    ثم بحث المسؤولان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مسائل الأمن الإقليمي والدولي.

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    بحث العلاقات الأذربيجانية الفنلندية