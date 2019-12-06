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    صدور الكتاب الأول من سلسلة "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"

    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

    أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كتابا جديدا في سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية الدورية التي يحتضنها "ملتقى الإيسيسكو الثقافي". ويتضمن الإصدار الجديد وقائع اللقاء الأول للملتقى، الذي كان قد استضاف الدكتور عباس الجراري، عميد الأدب المغربي وأحد رجالات الدولة والثقافة والفكر البارزين، في محاضرة بعنوان "التحديات الثقافية المستقبلية في العالم الإسلامي"، يوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2019 بمقر الإيسيسكو في الرباط، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع المنظمة.

    يقع الإصدار في 42 صفحة من القطع الصغير، ويتضمن تقديماً للقاء، وكلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو؛ ومحاضرة الدكتور عباس الجراري، ونبذة تعريفية من سيرة المُحاضر، إضافة إلى التعقيبات والأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة، مع صور توثيقية من هذا اللقاء الأول.

    AZERTAG.AZ :صدور الكتاب الأول من سلسلة "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"
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    صدور الكتاب الأول من سلسلة "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"