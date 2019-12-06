جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يوم 9 ديسمبر الساعة 14.00.

الجيش الرياضي – نفطجي الرديف، الحكم بكروف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو،

كشله الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكم حاجييف، ملعب أذال أرينا، باكو،

سومغايت الرديف – صبائل الرديف، الحكم حمزة زاده، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت،

توران طاووس – زيره الرديف، الحكم محمدوف، ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي، شمكير،

أقصو – زاقاتالا، الحكم مسييف، ملعب أقصو المركزي، أقصو،

صباح الرديف – قراباغ الرديف، الحكم بايراموف، ملعب بنك رسبوبليكا ارينا الملعب الاحتياطي، باكو.

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 صبائل الرديف 11 8 2 1 25-8 26

2 صباح الرديف 11 7 1 3 17-9 22

3 زاقاتالا 11 7 1 3 17-9 22

4 توران طاووس 11 7 0 4 21-15 21

5 كبز كنجة 12 5 3 4 14-13 18

6 نفطجي الرديف 11 5 2 4 15-10 17

7 سومغايت 11 5 2 4 15-15 17

8 كشله الرديف 11 4 3 4 16-15 15

9 أقصو 11 4 1 6 12-22 13

10 قراباغ الرديف 11 4 0 7 21-17 12

11 الجيش الرياضي 11 3 3 5 13-17 12

12 زيره الرديف 11 2 1 8 12-29 7

13 قراداغ لوكباتان 11 1 1 9 5-24 4

ويستريح في هذه الجولة نادي كبز كنجة .

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه رحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 8 أهداف وجعفروف لاعب صبائل الرديف برصيد 7 أهداف.