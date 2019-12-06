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    وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز

    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣١]

    براتيسلافا، 6 ديسمبر، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلآر على هامش الاجتماع السادس والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في براتيسلافا السلوفاكية.

    أفادت أذرتاج أن الجانبين تبادلا وجهات نظر في اللقاء حول وتيرة حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    قدم الوزير ائلمار محمدياروف معلومات لمحاوره حول اللقاء الأخير المنعقد بوساطة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني.

    وشدد الوزير على ضرورة حل النزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وعلى إخراج القوات المحتلة من أراضي أذربيجان المحتلة وعودة اللاجئين والنازحين قسرا الأذربيجانيين إلى مسقط رؤوسهم.

    ما تبادل الجانبان الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز
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