قطر تعترف بوحدة أراضي أذربيجان وتدعم موقفها العادل

باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بالسفير فوق العادة والمفوض لدولة قطر لدى أذربيجان فيصل بن عبدالله آل حنزاب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير هنأ السفير القطري بمناسبة مباشرة عمله الدبلوماسي في أذربيجان متمنيا له التوفيق في المزيد من توسيع التعاون بين أذربيجان وقطر.

قال وزير الدفاع ان العلاقات بين الدولتين تشهد نموا ناجحا في المجال العسكري مؤكدا على مساعي قائدي البلدين في تعزيز التعاون.

وأشار الجانبان في اللقاء الى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون العسكري بين أذربيجان وقطر، معلنين حرصهما على تطوير هذا التعاون. كما شددا على ضرورة تنظيم التدريبات الثلاثية العسكرية المشتركة بين أذربيجان وتركيا وقطر فضلا عن تكثيف الزيارات المتبادلة للعسكريين لتطوير العلاقات العسكرية.

من جانبه أعرب الدبلوماسي القطري الرفيع عن ارتياحه لبدء عمله الدبلوماسي في أذربيجان الصديقة والشقيقة لبلده، معلنا انه سوف يبذل كل ما في وسعه لتطوير العلاقات بين البلدين، لاسيما تعزيز التعاون العسكري.

وأضاف السفير ان قطر تعترف بوحدة أراضي أذربيجان وتدعم دائما الموقف العادل لأذربيجان في إطار المنظمات والفعاليات الدولية.

كما نوقشت في اللقاء آفاق التعاون العسكري والامن الإقليمي والنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلي والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.