شاماخي، 5 ديسمبر، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف في الخامس من ديسمبر الظروف المهيأة لدى مبنى ذي 44 شقة مبني حديثا للعائلات المتضررة من الزلزال بمحافظة شاماخي. أفادت أذرتاج أن وزير الطوارئ كمال الدين حيدروف قدم لرئيس الدولة معلومات حول أعمال الإنشاء والإصلاح. واهتم الرئيس إلهام علييف بالظروف المهيأة لدى شقة فردار حسنوف. وتحدث رئيس الدولة حول مائدة الشاي مع فردار حسنوف ووالدته خورامان حسنوفا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مبنى مبني للعائلات المتضررة من الزلزال في شاماخي

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