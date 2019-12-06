رؤساء وفود البلاد المندوبة المشاركة في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوربي يدلون ببيان مشترك

براتيسلافا، 6 ديسمبر، أذرتاج

أدلى رؤساء وفود البلدان المندوبة المشاركة في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ببيان مشترك بشأن لقاءيهما المنعقدين مع وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني عشية الاجتماع السادس والعشرين للمجلس الوزاري للمنظمة في مدينة براتيسلافا السلوفاكية.

أفادت أذرتاج أن رؤساء الوفود أشادوا فيه باستفادة الطرفين من إمكانية اتصال مباشر من اجل التصدي لخطر تصاعد حدة التوتر وهم يسلمون انخفاض تطبيق القوة على خط التماس والحدود الدولية نسبيا باعتباره حالا إيجابيا. ورحبوا بخطوات ملموسة اتخذت العام الماضي لخفض التوتر وإعداد الأهالي للسلم.

وأثنى ممثلو البلاد المشاركة في رئاسة مجموعة منسك اتفاق وزيري الخارجية لطرفي النزاع على عقد اجتماع من جديد مطلع العام المقبل تحت رعاية مجموعة منسك.

ويؤكد البيان المشترك على أن الوضع الراهن الحالي غير مقبول. ودعوا الطرفين للمباحثات الجوهرية دون إحداث شروط.

وشددوا في ختام البيان على أن صيغة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما برحت صيغة لا يمكن الامتناع عنها بشأن الجهود المبذولة من اجل حل مستدام للنزاع.