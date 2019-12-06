منتسبو أذرتاج يشاركون في حملة تشجير في بلدة مشفيقآباد

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

شارك منتسبو وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج) في حملة التشجير التي أقيمت في جميع مناطق البلاد بغرس 650 ألف شجرة خلال يوم واحد بمبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا ، ذلك بمناسبة الذكرى الـ650 لميلاد الشاعر العظيم الأذربيجاني عماد الدين نسيمي.

أفادت وكالة أذرتاج ان اسرة العاملين بالوكالة زرعت مئات أشجار الفاكهة بمشاركة شخصيات عامة وممثلين عن السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية في بلدة مشفيقآباد بحي قاراداغ لباكو.

بعد بضع سنوات، ستتحول المنطقة الخضراء من أشجار الفاكهة المزروعة على طول الطريق السريع في البلدة إلى غابة صغيرة وستبعث مع جمالها وفواكهها في قلوب الناس والمارة بدواعي السرور وراحة البال والسكينة.

مما لا شك فيه، سيكون نصيب منتسبي وكالة أذرتاج من هذه الراحة السرور.