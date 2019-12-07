باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 64.39 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 59.20 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.77 دولار.