أسعار النفط في الأسواق العالمية
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:١١]
باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 64.39 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 59.20 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.77 دولار.
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