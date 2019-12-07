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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:١١]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 64.39 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 59.20 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.77 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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