بحث مسائل التعاون الموجود في مجال النقل بين أذربيجان وأوكرانيا

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

عقد وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده لقاء مع وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي في باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء ارتكز على بحث مفصل للتعاون الموجود بين البلدين في مجال النقل وآفاق تطويره المستقبلي والأعمال المنوطة.

وأكد الطرفان في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة بغية المزيد من كفاءة تنظيم نقل الشحنات الدولي وحجمها.