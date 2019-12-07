لاعبانا للشطرنج يواصلان المباراة في بطولة القارة

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

عقدت الجولات السبع الأولى من بطولة أوروبا في الشطرنج السريع في عاصمة إستونيا تالين.

أفادت أذرتاج أن قدير حسينوف ورؤوف محمدوف اللذان يمثلان بلادنا في البطولة القارية فازا ب6 نقاط في 7 جولات واسقرا في مجموعة المتقدمين. لاعبا الآخر رافائيل بيرملي لديه 3 نقاط.

شارك في البطولة التي استغرقت يومين 474 لاعباً في الشطرنج من 34 دولة، من بينهم 47 بطلاً في الشطرنج. تجرى المباريات على أساس النظام السويسري في 13 جولة.