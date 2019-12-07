نشر الأنباء عن الإصلاحات الجارية في أذربيجان في وسائل الإعلام الصينية

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

تركز وسائل الإعلام الصينية على الإصلاحات التي نفذها الرئيس إلهام علييف في البلاد، بما في ذلك مسألة حل البرلمان وتعيين انتخابات برلمانية مبكرة.

افادت أذرتاج أن وكالة الأنباء الوطنية "شينخوا" وصحيفة "تشاينا ديلي" (China Daily) التي لها أكثر من 100 مليون مشترك في المطبوعات وعبر الإنترنت وإذاعة الصين الدولية وغيرها من وسائل الإعلام نشرت المعلومات عن التطورات المرتبطة بحل البرلمان وإعلان الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان، بما في ذلك مناشدة المجلس الوطني لرئيس الجمهورية حول إعلان الانتخابات البرلمانية الاستثنائية واتخاذ القرار من المحكمة الدستورية حول مطابقة هذا القرار على الدستور ومرسوم الرئيس إلهام علييف حول حل المجلس الوطني وإعلان الانتخابات المبكرة باللغتين الصينية والإنجليزية وغيرهما.

شاهين جعفروف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بكين