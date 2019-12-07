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    سكان مينجاتشيفير انضموا إلى مبادرة غرس 650 ألف شجرة

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٢٧]

    مينجاتشيفير، 7 ديسمبر، أذرتاج

    انضم سكان مينجاتشيفير إلى مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول غرس 650 ألف شجرة في يوم واحد في بلادنا بمناسبة الذكرى الـ 650 للشاعر المفكر عماد الدين نسيمي.

    أفاد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أنه زرع الآلاف من الغرائس في مينجاتشيفير يوم 6 ديسمبر، كما هو الحال في مدن ومناطق أخرى لبلادنا.

    كجزء من هذه الحملة واسعة النطاق وفي جو من المزاج المرح نفذت أعمال الحفر والحرث وتسميد التربة لزراعة الأشجار فيها.

    AZERTAG.AZ :سكان مينجاتشيفير انضموا إلى مبادرة غرس 650 ألف شجرة
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    سكان مينجاتشيفير انضموا إلى مبادرة غرس 650 ألف شجرة سكان مينجاتشيفير انضموا إلى مبادرة غرس 650 ألف شجرة سكان مينجاتشيفير انضموا إلى مبادرة غرس 650 ألف شجرة