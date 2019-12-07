وسائل الإعلام التركية الرائدة تركز اهتمامها على الإصلاحات في أذربيجان

أنقرة، 7 ديسمبر، أذرتاج

تبلغ وسائل الإعلام التركية معلومات مفصلة للقراء من تركيا عن الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس إلهام علييف في البلاد، بما في ذلك حل البرلمان بمرسوم رئاسي وإعلان انتخابات برلمانية مبكرة.

أفادت أذرتاج أن وكالة أنباء الأناضول وصحف "ملييت" و"حريت" و"ييني شفق" و"ييشيل إغدير" و"ييني آكيت" وغيرها تغطى على نطاق واسع عملية الإصلاحات. توفر وسائل الإعلام التركية أيضاً مقالات تحليلية حول هذا الموضوع.

صابر شاهتختي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

أنقرة