    • / مجتمع

    مجتمع


    انضمام العاملين في مجال النفط إلى حملة "لنزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد"

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

    انضم العاملون في مجال النفط إلى حملة "لنزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد" بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا تكريماً للذكرى الـ650 للشاعر والمفكر الكبير عماد الدين نسيمي.

    في 6 ديسمبر، شارك رئيس شركة سوكار رونق عبد اللايف ومسئولو الشركة في حملة زرع الأشجار في الحديقة البيئية في بلدة قالا.

    كان زرع 100 ألف شجرة في إطار الحملة من قبل الشركة والمؤسسات المشتركة معها. زرعت حوالي 45 ألف من هذه الأشجار في أراضي مجمع "أذنفط" و15 ألف في أراضي الوحدتين الانتاجيتين "أذري غاز" و"أذركيمياء" ومصفاة حيدر علييف للنفط وإدارتي تصدير الغاز وخطوط أنابيب النفط وزرعت 40 ألف شجرة في أراضي الإدارات والمؤسسات الأخرى. انضم إلى حملة زرع الأشجار عدد من المؤسسات المشتركة مع سوكار والشركات الشريكة لها. قامت شركة سوكار المساهمة بزراعة 2000 شجرة على أراضي قاعدة "أوميد" للإنتاج والإمداد.

    قام القياديون في إدارة شركة سوكار بزيارة النصب التذكاري المقام في منطقة بير اللهي تكريماً للقتلى والمفقودين جراء الكارثة الطبيعية في البحر في 4 ديسمبر 2015 وزرعوا 33 شجرة تكريماً لذكرى ضحايا الكارثة الطبيعية في محيط النصب التذكاري المقام في ميدان الهليكوبترات يستفيد منه العاملون في النفط البحري.

    AZERTAG.AZ :انضمام العاملين في مجال النفط إلى حملة "لنزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
    مبارز قوربانلي: على الناس أن يبذلوا جهودا كبيرة من اجل حماية الطبيعة في وقتنا الحاضر
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٤]
    المندوب الأممي: مثل هذه المبادرات تساعد محاربة عواقب التغيرات المناخية
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣١]
    السفير الهندي: هذه مبادرة واجبة جدا ليس بالنسبة لأذربيجان فقط بل ولكوكبنا أيضا
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
    السفير الإيطالي: هذه المبادرة تدعو الناس لتوحيد جهودهم لحماية الطبيعة
    انضمام العاملين في مجال النفط إلى حملة "لنزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد" انضمام العاملين في مجال النفط إلى حملة "لنزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد"