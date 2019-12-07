انضمام العاملين في مجال النفط إلى حملة "لنزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد"

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

انضم العاملون في مجال النفط إلى حملة "لنزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد" بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا تكريماً للذكرى الـ650 للشاعر والمفكر الكبير عماد الدين نسيمي.

في 6 ديسمبر، شارك رئيس شركة سوكار رونق عبد اللايف ومسئولو الشركة في حملة زرع الأشجار في الحديقة البيئية في بلدة قالا.

كان زرع 100 ألف شجرة في إطار الحملة من قبل الشركة والمؤسسات المشتركة معها. زرعت حوالي 45 ألف من هذه الأشجار في أراضي مجمع "أذنفط" و15 ألف في أراضي الوحدتين الانتاجيتين "أذري غاز" و"أذركيمياء" ومصفاة حيدر علييف للنفط وإدارتي تصدير الغاز وخطوط أنابيب النفط وزرعت 40 ألف شجرة في أراضي الإدارات والمؤسسات الأخرى. انضم إلى حملة زرع الأشجار عدد من المؤسسات المشتركة مع سوكار والشركات الشريكة لها. قامت شركة سوكار المساهمة بزراعة 2000 شجرة على أراضي قاعدة "أوميد" للإنتاج والإمداد.

قام القياديون في إدارة شركة سوكار بزيارة النصب التذكاري المقام في منطقة بير اللهي تكريماً للقتلى والمفقودين جراء الكارثة الطبيعية في البحر في 4 ديسمبر 2015 وزرعوا 33 شجرة تكريماً لذكرى ضحايا الكارثة الطبيعية في محيط النصب التذكاري المقام في ميدان الهليكوبترات يستفيد منه العاملون في النفط البحري.