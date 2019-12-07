وزير الاقتصاد يسكت مندوب أرمينيا إثر استفزازه في المؤتمر الدولي ويلقنه درسا لا ينسى

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

رد مفيد ومنطقي شامل عن وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف أسكت مندوب أرمينيا ولقنه درسا إثر فكرة أدلى بها مستفزا في مؤتمر دولي منعقد في باكو تكريسا للذكرى السنوية العشرين لتوقيع الاتفاقية متعددة الأطراف الرئيسية على النقل الدولي الرامي إلى تنمية ممر أوروبا – القوقاز – آسيا والاجتماع الرابع عشر للجنة الحكومية الدولية لتراسيكا.

أفادت أذرتاج أن الوزير جباروف اكد انه يفهم جيدا رد فعل الممثل الأرميني على بنود برنامج ثقافي للاجتماعين. وقال الوزير جباروف "إنني اعرف انه ليس من السهل بالنسبة لهم الفهم والقبول ويجب علينا أن نستفيد من موقف بناء وليس بغير بناء لان نتائج الموقف غير البناء تبدي نفسها بالدرجة الأولى في البلد المجاور حيث انهم بقوا خارج المشاريع الدولية الكثيرة في مجال النقل وقد عرضت هنا علانية وجود مشروع تراسيكا. وعند إعداد برنامج هذه الفعاليات ما كان من المناسب أن نغض العين عن الاحترام بخواطر الناس الذين وقعوا على الاتفاقية متعددة الأطراف وتقترب منا الذكرى السنوية الـ75 للانتصار على الفاشية فمن ذا الذي نصبتم له تمثالا في عاصمتكم؟ وأدعوكم لزيارة مركز حيدر علييف في باكو وتعالوا لتحصلوا على معلومات مفصلة حول تاريخ المدينة التي تقيمون فيها وامارة اريفان. ولا شك في أن قافلة تراسيكا لتواصل سيرها على طريقها.