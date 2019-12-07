موسكو تستضيف الاجتماع الـ84 للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة

موسكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

انعقد الاجتماع الـ84 للمجلس الاقتصادي للبلدان الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة في موسكو.

أفادت أذرتاج أن أذربيجان مثلها في الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف وسفير البلد في روسيا بولاد بلبل أغولو.

وادرجت في جدول اعمال الاجتماع المنعقد برئاسة تركمانستان مسائل خاصة بالعلاقات المتبادلة في مجال الاقتصاد بين بلاد رابطة الدول المستقلة وكان الموضوع الرئيس للمناقشات مشروع استراتيجية تنمية اقتصادية لرابطة الدول المستقلة إلى عام 2030م.

يذكر أن اجتماعات المجلس الاقتصادي للمنظمة تعقد كل ربع وجلسات اللجنة خلال فترة لا تزيد عن شهر.