تشغيل مركز إدارة الطاقة لشركة سوكار

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

في 6 ديسمبر، أفتتح مركز إدارة الطاقة لشركة سوكار في الحديقة البيئية في أراضي بلدة قالا.

أفادت أذرتاج أن رئيس شركة سوكار رونق عبد اللاييف والمسئولون للشركة حضروا الحفل.

أشير إلى أن إنشاء المركز تحقق على حساب المنحة المقدمة في إطار "خطة العمل الوطنية للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الوقود في أذربيجان" (NAMA) والتي تنفذها شركة سوكار بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتمثل العمل الرئيسي للمركز في التحكم على الاستفادة من الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة البديلة المقيمة في مناطق قره داغ وسومغاييت وقالا في إطار مشروع NAMA.

يعد مركز إدارة الطاقة من مراكز مرتبطة بمصادر الطاقة البديلة مثل المولدات الريحية والألواح الشمسية والطاقة الكهرومائية. من المخطط تنظيم عملية تدريب وتدريس المهندسين والطلبة وغيرهم.