تقديم " إيل أزيرزو" في إندونيسيا

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

تم عرض أول العلامة التجارية للملابس الأذربيجانية " إيل أزيرزو" (IL'Azero) في إندونيسيا.

قدمت الشركة للجمهور قمصان خاصة بنادي“Jakarta Pertamina Energi” المشاركة في بطولة فرق كرة الطائرة النسائية في إندونيسيا.

قدم العروض كل من ضيا رجبوف، الخبير الأذربيجاني الشاب المحترف الذي عين كمدرب اساسي لفريق“Jakarta Pertamina Energi” وقبطان منتخبنا الوطني أودينا علييفا التي انتقلت إلى الفريق الإندونيسي وعضو المنتخب الأوكراني آنا ستيبانيوك ولاعبي منتخب كرة الطائرة الإندونيسية.

أعدت شركة IL'Azero اللباس الرياضي الخاص لفريق “Jakarta Pertamina Energi” بذوق خاص. تم استخدام الأنماط الوطنية في صنع اللباس إلى جانب الحلي الإندونيسية. هذا مؤشر على علاقة IL'Azero بأذربيجان.

قال مؤسس الشركة إيلقار إمامغولييف إن النماذج التي قمنا تقديمها لقيت اهتماماً كبيراً في إندونيسيا. يوجد العديد من الرياضيين في أوروبا يستخدمون IL'Azero. والخبر السار هو أننا نوسع نطاق أعمالنا. إن تقديم العلامة التجارية الأذربيجانية في جنوب شرق آسيا سوف يمنحنا نجاحاً جديداً.

IL'Azero عبارة عن ألبسة رياضية مختارة من قبل مجموعة من أندية الكرة الطائرة في روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الرياضيين الحاملين للألقاب في بلادنا وفي الخارج.