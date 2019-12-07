    • / رياضة

    رياضة


    تقديم " إيل أزيرزو" في إندونيسيا

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٨]

    باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

    تم عرض أول العلامة التجارية للملابس الأذربيجانية " إيل أزيرزو" (IL'Azero) في إندونيسيا.

    قدمت الشركة للجمهور قمصان خاصة بنادي“Jakarta Pertamina Energi” المشاركة في بطولة فرق كرة الطائرة النسائية في إندونيسيا.

    قدم العروض كل من ضيا رجبوف، الخبير الأذربيجاني الشاب المحترف الذي عين كمدرب اساسي لفريق“Jakarta Pertamina Energi” وقبطان منتخبنا الوطني أودينا علييفا التي انتقلت إلى الفريق الإندونيسي وعضو المنتخب الأوكراني آنا ستيبانيوك ولاعبي منتخب كرة الطائرة الإندونيسية.

    أعدت شركة IL'Azero اللباس الرياضي الخاص لفريق “Jakarta Pertamina Energi” بذوق خاص. تم استخدام الأنماط الوطنية في صنع اللباس إلى جانب الحلي الإندونيسية. هذا مؤشر على علاقة IL'Azero بأذربيجان.

    قال مؤسس الشركة إيلقار إمامغولييف إن النماذج التي قمنا تقديمها لقيت اهتماماً كبيراً في إندونيسيا. يوجد العديد من الرياضيين في أوروبا يستخدمون IL'Azero. والخبر السار هو أننا نوسع نطاق أعمالنا. إن تقديم العلامة التجارية الأذربيجانية في جنوب شرق آسيا سوف يمنحنا نجاحاً جديداً.

    IL'Azero عبارة عن ألبسة رياضية مختارة من قبل مجموعة من أندية الكرة الطائرة في روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الرياضيين الحاملين للألقاب في بلادنا وفي الخارج.

    AZERTAG.AZ :تقديم " إيل أزيرزو" في إندونيسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٠]
    كشله يظفر بالتعادل مع قراباغ زعيم الترتيب
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:١٦]
    لاعبانا للشطرنج يواصلان المباراة في بطولة القارة
    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
    جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
    ٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٧]
    جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    تقديم " إيل أزيرزو" في إندونيسيا تقديم " إيل أزيرزو" في إندونيسيا تقديم " إيل أزيرزو" في إندونيسيا