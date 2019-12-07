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    سياسة


    اجتماع سنوي بحضور الملحقين العسكريين الأجانب ومندوبي المنظمات الدولية

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٦]

    باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

    عقد اجتماع سنوي بحضور الملحقين العسكريين الأجانب ومندوبي المنظمات الدولية المعتمدين في البلد وذلك لدى إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قائد الإدارة الجنرال محمودوف قدم للحاضرين معلومات مفصلة حول الأوضاع العسكرية الأمنية في المنطقة وسياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان والإصلاحات المنفذة في الجيش الأذربيجاني وأعمال البناء والنظام العسكري التعليمي والإنجازات المحرزة في هذا المجال وكذلك أولويات التعاون العسكري الدولي واتجاهاته وفعاليات تخطط للعام المقبل.

    ورفع عميد رابطة باكو للملحقين العسكريين الملحق العسكري الصيني اللواء تشجان تسونقو الشكر لقيادة وزارة الدفاع على تنظيم هذا الاجتماع مؤكدا على استمرار التعاون المثمر في المستقبل.

    AZERTAG.AZ :اجتماع سنوي بحضور الملحقين العسكريين الأجانب ومندوبي المنظمات الدولية
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