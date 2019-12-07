شركة إيطالية تدعم بناء خط أنابيب "تابي"

عشق أباد، 7 ديسمبر (أذرتاج)

أبرمت شركة "تركمانغاز" الحكومية التركمانية عقداً بقيمة 13 مليون دولار مع شركة RINA الإيطالية.

ستقدم RINA الخدمات الاستشارية الفنية لإنشاء جزء يبلغ طوله 214 كيلومتراً من خط أنابيب تركمانستان – أفغانستان - باكستان - الهند (TAPI) وإنشاء محطتي ضغط الغاز. تم توقيع الاتفاقية في منتدى الأعمال التركماني الإيطالي في ميلانو.

من الجدير بالذكر أن شركة RINA التي فتحتها فرعا لها في تركمانستان في عام 2010 شاركت في إنجاز أكثر من 30 مشروعاً في البلاد.

إلاها أحمدوفا

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