سوكار تبحث مع توتال فعالياتهما المشتركة في أعمق بئر في بحر الخزر

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف برئيس شركة توتال للاستخراج أرناؤد بريؤلاج مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار أن اللقاء ارتكز على إنجازات الطرفين بشأن فعالياتهما المشتركة في مشروع حقل أبشرون وفعاليات لاحقة ترمي إلى مواصلة التعاون على مستوى الفاعلية الحالية.

وجاء في البيان أن اعمال حفر البئر بجهاز حيدر علييف شبه العائم لشركة سوكار في حقل أبشرون استكملت للاستكشاف والتنقيب وهي اعمق بئر في بحر الخزر بعمق بلغ 7411 متر.

وقال رئيس توتال للاستخراج بريؤلاج إن هذا المشروع المنفذ في حقل أبشرون اكبر استكشاف للشركة للعقد الأخير مفيدا أن أبشرون احد اكبر حقول أذربيجان للغاز والمكثفات وأشاد الطرفان نشاط الشركة المشتركة جوكاب التي تتقاسمان حصصها بينهما خمسين في المائة لكل واحد من الشركتين.

كما بحث الطرفان في اللقاء افاق اجراء فعاليات التنقيب في قطاع أذربيجان من بحر الخزر.

يذكر ان نتائج اعمال تنقيب وحفر اول البئر المحفورة في الحقل من جانب شركة توتال في سبتمبر عام 2011م صدقت على ضم الحفل 326 مليار متر مكعب من الغاز و108 مليون طن من المكثفات والمرحلة الأولى من استغلال حقل أبشرون تشمل على حفر بئر في العمق البالغ 450 م بواسطة جهاز الحفر العائم شبه الغوص.

ومن المخطط عملية الاستخراج في الحقل لعام 2020م على ان تكون الأحجام في تلك المرحلة 5ر1 مليار متر مكعب وفي فترة 2022-2023 5 مليارات متر مكعب من الغاز حيث يمكن الحقل من تسويق 150 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و5ر1 مليار متر مكعب سنويا.

هذا وتم توقيع اتفاقية تقاسم انتاج وتنقيب وتشغيل كتلة حقول "ابشرون" البحرية عام 2009م بين سوكار وتوتال اللتين وزعتا اسهم الاتفاقية بالتساوي 50 في المائة لكل واحد منهما.