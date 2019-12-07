كشله يظفر بالتعادل مع قراباغ زعيم الترتيب

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

ظفر كشله باكو بالتعادل بهدفين مقابل مثله مع قراباغ أغدام زعيم الترتيب مستضيفه في الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 53 المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في باكو أدارها الحكم أومودلو أمام 500 مشجع.

وسجل هدفي قراباغ داني د4 وماهر د45 فيما جاء هدفا كشله من طرف حاجيلي د41 مرماه بالخطأ وبايراملي د47.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ و3 لاعبين من كشله بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل ما زال قراباغ يتزعم الترتيب برصيد 31 نقطة فيما ارتفع كشله إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 23 نقطة.